انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي أنباءا عن تعرض الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى في حالة سيئة .

الأمر الذي دفع الفنان ” أشرف زكي ” للخروج للرد على تلك الأخبار مؤكدا إنها لا أساس لها من الصحة نافيا تعرضه لوعكة صحية .

وأكد على أنه يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليا داخل منزله .. ولكنه تعرض إلى الإرهاق قليلا وشعوره ببعض الدوار نتيجة الضغط عليه الأيام الماضية وحديثه المتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة .

وذلك بعد تصريحاته التي كان قد أدلى بها عن شعوره بالاكتئاب بسبب قلة مشاركته في أعمال فنية .