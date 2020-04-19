ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول حمل الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” في طفلها الرابع بعد التصريحات التي أدلى بها المنتج ” صادق الصباح ” خلال مقابلة له على قناة ” إم بي سي مصر ” .

حيث تحدث صادق الصباح عن مسلسل ” سكر زيادة ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل وتغني شارت نانسي عجرم ويشارك في بطولته كلا من نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر .

فقال : ” نانسي عجرم مشاركة بصوتها الرائع في التتر لكننا عاملين مفاجأة صغيرة يوم الأحد أو الإثنين .. وهي غنت بكل حب وكان نفسها جدا تيجي تحضر معانا ” .

وتابع : ” بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة وكمان اعتقد انها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط ” .

وهو الأمر الذي خرجت مصادر مقربة من نانسي عجرم في تصريحات صحفية لها لنفيه مؤكدة على أن الفنانة اللبنانية ليست حامل في الوقت الحالي .

كما صرحت نانسي عجرم لمجلة ” سيدتي ” بعدم حملها فقالت : ” لست حاملا والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي ” .