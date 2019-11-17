حقيقة خناقة عمات هيثم أحمد زكي على الميراث بعد العزاء واقتحامهم لمنزله ووصيته الأخيرة

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس وخاصة ” فيس بوك ” منشورا يتحدث عن وصية الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” والخلاف الذي نشب بين عماته وبين الفنان ” أشرف زكي ” عقب العزاء واقتحامهم لمنزل هيثم أحمد زكي .

وإنهن حاولن كسر باب منزله للإقامة فيه ولكن طلب الفنان أشرف زكي الشرطة للتعامل معهن .. وأن المحامي الخاص بهيثم أحمد زكي أخبرهم بأن الفنان الراحل ترك وصيته التي كتبها منذ عدة أشهر لشعوره بإنه سيتوفى مبكرا وقال فيها إنه تبرع بثروته كاملة لدور الأيتام .

وجاء في المنشور : ” ليلة العزاء بتاع هيثم جت عماته بعد ما كان يا حبيبي اتدفن وعاوزين يكسروا باب الفيلا ويقعدوا فيها ونقيب الممثلين طلب لهم الشرطة وقالوا لما نشوف هيثم سايب وصية ولا الثروة بتاعته هو وابوه الله يرحمهم هتتوزع شرعي ” .

وأضاف : ” المفاجأة بقى إن هيثم كان فعلا كاتب وصية وكإنه يا حبيبي عارف إنه هيموت بدري وكاتب كل ثروته اللي ورثها عن أبوه وأمه لدار أيتام ” .

ليخرج نقيب الفنانين في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات صحفية لتوضيح حقيقة الأمر حيث كشف إنه لا صحة لكل ما تردد ولم يحدث أي شئ مما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي على الإطلاق .

كما أكد أن كل ذلك ما هو إلا قصص خيالية لا أساس لها من الصحة وإنه ليس هناك أية نزاعات بين العائلة على ميراث هيثم أحمد زكى .