انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة أنباءا حول تفكير الفنان اللبناني ” مروان خوري ” في الهجرة من لبنان على خلفية تدهور الأوضاع بعد انفجار مرفأ بيروت .

الأمر الذي دفع مروان خوري إلى الخروج لنفي كل ما تردد في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كتب فيها قائلا : ” لا صحة ابدا للأخبار التي تروج عني ومفادها رغبتي في الهجرة ” .

وتابع : ” لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الأمل .. نحن الناس العاديون أصحاب البيوت والأرض والوطن .. الوطن لنا ونحن باقون باقون وهم سيرحلون .. أما البلاد العربية فهي دائما بيت ثانٍ لنا وملجأ وأمان ” .