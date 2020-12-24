تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية ” ندى بسيوني ” والتي ظهرت بها مرتدية فستانا أبيض كفستان الزفاف وبجانبها أحد الأشخاص يحتضنها ويقبلها على رأسها .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول إذاك كانت قد ارتبطت بهذا الشخص وأن هذه الصورة من حفل زفافهما .

مما دفع ندى بسيوني إلى الخروج لكشف حقيقة الأمر حيث أعادت نشر هذه الصورة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها : ” ده خالي نعمان على فكرة ” .

وكانت الفنانة ندى بسيوني قد التقطت هذه الصورة في حفل زفاف إبنتها .