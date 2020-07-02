انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن زواج الفنان السوري ” جورج وسوف ” من مواطنته الفنانة ” غادة بشور ” .

وذلك على خلفية الصورة التي تم تداولها مؤخرا وظهرا فيها سويا وتحتضن غادة بشور الفنان جورج وسوف .

الأمر الذي أزعج الفنانة السورية كثيرا لتخرج في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” لنفي أمر زواجها من سلطان الطرب وأنه لا أساس له من الصحة .

فكتبت قائلة : ” الصحافة الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا وياللي مهمتها تزور الحقائق وتطلع إشاعات وكل هما تجيب مشاهدات ع حسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيته .. بدي اسألكن من وين مصادركن ” .

وتابعت : ” من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتو .. باختصار إشاعاتكم ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقة ومحبة ووفا يلي ما بتعرفو الوفا ” .

وأضافت غادة بشور متوعدة مروجي تلك الشائعات : ” بس بوعدكن كل حدا ناشر أخبار وإشاعات عني وعن سلطان الطرب راح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقتي بسلطان الطرب بإشاعاتكن يلي هدفها الشهرة .. إنتو صغار ورح تبقو صغار ” .