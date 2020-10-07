ما زالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي محط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور ايام على تصدرها الترند السعودي على خلفية نشرها صورة تجمع أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح مع أمير قطر الحالي.

وفي هذا الاطار، طالب عدد من المغردين السعوديين بمنع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من الظهور والمشاركة في الأعمال الدرامية السعودية المقبلة كما تناقلت عدد من الحسابات المعنية بالمشاهير خبرا عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع أي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الممثلة هيا الشعيبي.

هذا القرار الذي لم تتضح حقيقته لغاية الأن حظي بقبول واسع بين المغردين السعوديين، مشيرين إلى أنها أساءت إليهم، فلا يمكن أن تظهر بعد اليوم عبر الفضائيات التلفزيونية أو الدراما السعودية.

وأكد المغردون أن الدراما السعودية كانت السبب في نجاح هيا الشعيبي الفني، وهي التي لمع نجمها إلى حد كبير في مسلسل “طاش ما طاش” الكوميدي.

وكان مغردون سعوديون، قد اتهموا هيا الشعيبي بالإساءة إلى بلادهم وذلك بسبب صورة ضمن سلسلة صور نشرتها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع زعماء عرب. لكن إحدى تلك الصور أثارت غضبهم مما دفعهم إلى التعبير عن ذلك عبر هاشتاغ “هيا الشعيبي تسيء للسعودية”.

الصورة التي تداولها كثير من المغردين السعوديين الغاضبين، تظهر أمير الكويت الراحل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع عبارة “اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك”.

وجاء هذا الغضب السعودي، رغم أن الفنانة الكويتية نشرت صورة أخرى لأمير الكويت الراحل مع الملك سلمان بن عبد العزيز مع عبارات العزاء التي قالها العاهل السعودي في الشيخ صباح الأحمد الصباح.