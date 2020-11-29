انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا حول وقوع صلح بين الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” دينا الشربيني ” بعد الخلافات التي نشبت بينهما في الآونة الأخيرة وعودتهما إلى حياتهما بشكل طبيعي .

إلا أن مصدر مقرب من عمرو دياب أكد لموقع ” صدى البلد ” أنه لا صحة لوقوع الصلح بين الهضبة ودينا الشربيني وأن الخلاف مازال قائما دون الكشف عن السبب الحقيقي من ورائه .

وكان قد تردد على السوشيال ميديا أن سبب الخلاف بينهما يرجع إلى رغبة دينا في إعلان زواجهما رسميا وإقامة حفل زفاف واستمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي من إشهار وإنجاب .