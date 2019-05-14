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حقيقة ضرب إبنة رانيا يوسف لزميل لها بسبب فيديوهات خالد يوسف الاباحية

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

روت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ حادثة ضرب ابنتها لزميلها في المدرسة بسبب فيديو اباحي لمخرج شهير.

وكشفت رانيا خلال حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة” من تقديم الاعلامية بسمة وهبة ان زميل ابنتها عرض عليها فيديو إباحي لمخرج شهير، وقال أن بطلة هذا الفيديو هي والدتها، فاستفزّها هذا الأمر وانهالت عليه بالضرب.

الجدير ذكره ان رانيا يوسف دائما ما تتعرض للإنتقادات بسبب اطلالاتها التي يعتبرها البعض أنها جريئة.

يذكر أن يوسف تشارك في بطولة مسلسل “مملكة إبليس”، الى جانب غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، كريم قاسم، محمود الليثي، أسماء جلال، خالد أنور، ونانسي صلاح، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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