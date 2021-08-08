انتشرت على عدد من المواقع والصفحات خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول مشاركة كلا من الفنانتين المعتزلتين : ” شمس البارودي وسهير البابلي ” في غسل وتكفين الفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

وخرجت أسرتي الفنانتين بتصريحات صحفية لجريدة ” اليوم السابع ” لكشف حقيقة الأمر ونفي كل ما تم تداوله عن مشاركتهما في غسل الفنانة الراحلة .

فقالت شمس الباروي : ” أنا في بيتي ودعيت لدلال أنا وأسرتي وربى يتقبل منا .. وأنا بقالى كتير بطلت موضوع الغسل لأن بتعب بعده جدا فسألت العلماء قالولى حفاظك على صحتك لبيتك وزوجك أولى لأنى كنت برقد بعدها ” .

وتابعت : ” الحمد الله على كل حال وربى يلطف بالجميع يارب .. كما أنني دعيت لبناتها ربنا يصبرهم فى محنتهم ويلهمهم الصبر ” .

وعلى الجانب الآخر نفت أسرة الفنانة سهير البابلي ما تردد عن مشاركتها في الغسل أيضا وأكدوا على أنها في منزلها تصلي وتدعو للفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة وأنها لم تحضر الجنازة .

وشيعت جنازة دلال عبد العزيز عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ودفنت إلى جوار زوجها الفنان سمير غانم في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .