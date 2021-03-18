أثار غياب الفنانة ” ياسمين صبري ” عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل الشائعات حول منع زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” لها من التمثيل وتوجيهها نحو الترويج لماركات عالمية فقط .

ورد أحمد أبو هشيمة على ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” خيري رمضان ” في برنامجه ” حديث القاهرة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .

فأشار أبو هشيمة إلى أن ياسمين صبري كانت قد وقعت بعض العقود لتلك الماركات قبل زواجه بها .. وأن زوجته تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة الوحيدة على المستويين المصري والعالمي التي تحظى بهذه المكانة .

وأكد على أنه ليس السبب في غيابها عن دراما رمضان 2021 وأنه لا بد لها من أن تشارك في أعمال فنية راقية .

وعلق أحمد أبو هشيمة على ذلك قائلا : ” لما اتجوزنا كانت لسه مخلصة مسلسل .. يمكن رمضان لم تشارك بمسلسل وأكيد هتقدم أعمال جميلة وراقية زي ما احنا متعودين .. إن شاء الله الجواز مش هيغيبها ” .