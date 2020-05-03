نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” هاجم فيها مسلسل النهاية الذي يتم عرضه في الموسم الرمضاني الجاري .

وذلك لما تضمنته أحداث المسلسل من التنبؤ بزوال إسرائيل وأشار أدرعي إلى إنه مسلسل لا يستحق التعليق .

فكتب في تغريدته قائلا : ” ما موقفي من مسلسل النهاية .. فهو لا يستحق التعليق .. هذا بقى لمن يتحدث عن نهاية إسرائيل منذ تأسيسها يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم “.

وتابع : ” شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لأبد الأبدين أمام الذي يغضب من كلمة التطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة ” .

ثم انتشرت تغريدة من حساب بإسم الفنان المصري ” عمرو عبد الجليل ” وهو أحد أبطال العمل يرد فيها على أفيخاي أدرعي قائلا : ” أهم حاجة يا فيخو في النهاية إنك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي أن نهايتكم قربت .. أبو تقل دم أمك ع الصبح ” .

اهم حاجه يا فيخو في النهاية انك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي ان نهايتكم قربت.

ابو تقل دم أمك ع الصبح https://t.co/efv9oiA0A9 — Amr Abdel Gelil-عمرو عبدالجليل (@AmrOfficial3) May 2, 2020

ولكن خرج عمرو عبد الجليل في تصريحات صحفية له نافيا امتلاكه لهذا الحساب على موقع تويتر .. وأكد عدم امتلاكه أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي .

كما نشر الفنان ” يوسف الشريف ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” ظهر فيه عمرو عبدالجليل وهو ينفي وجود أي حساب يحمل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. مؤكدا أنه في حال إنشائه أي حساب سيعلن الخبر بنفسه في فيديو جديد .