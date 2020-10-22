كشف الفنان ” عمرو محمود ياسين ” نجل الفنان الراحل ” محمود ياسين ” عن حقيقة وصية والده التي أوصى من خلالها بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بالكامل بصوته بعد وفاته والتي كان قد قام بها منذ فترة .

وذلك بعد ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من جانب الكاتب ” وحيد حمدي ” شقيق الفنانة ” شهيرة ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن مفاجآة كبيرة في وصية الفنان محمود ياسين .

إذ قام بتسجيل القرآن كاملا قبل وفاته في استديو خاص يملكه في فيلّته وأوصى بإذاعة التسجيلات عقب وفاته حتى يتذكّره الناس بالدعاء بالرحمة والمغفرة .

وعلق عمرو محمود ياسين على ذلك في تصريحات تليفزيونية له بأن والده الراحل لم يترك أي وصية فعلية وحاسمة بإذاعة تسجيلات للقرآن بصوته قبل رحيله .

فقال : ” لا توجد وصية بهذا المعنى لكن الأستاذ محمود كان قارئا للقرآن بشكل دائم .. كان من الناس اللي مش بيبطلوا قراءة القرآن وفي شهر رمضان لما الواحد يختم القرآن مرة بيبقى مبسوط هو كان يختمه خمس أو ست مرات عادي ” .