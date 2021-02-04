انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنبارا عن وفاة الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” على خلفية العملية الجراحية التي تجريها في أنفها بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية .

وخرجت الفنانة ” نهال عنبر ” عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية لها لكشف حقيقة الأمر نافية ما تردد حول وفاة حورية فرغلي وأكدت على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة .

وطلبت نهال عنبر من الجمهور الدعاء لحورية فرغلي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية والعودة لبلدها بسلام .

وعلى جانب آخر كشف مصدر مقرب من حورية أنها قد دخلت إلى غرفة العمليات في الخامسة فجرا حيث تخضع للعملية الجراحية الأولى والتي تستغرق 9 ساعات من بين ثلاث عمليات ستجريها لإعادة أنفها إلى حالته الطبيعية .

وأشار إلى أنها كانت قد دخلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي وقضت وقتها في قراءة القرآن وإتصالها بأصدقائها المقربين وطالبتهم بالدعاء لها خاصة وأنها كانت تعيش حالة من القلق نظرًا لدقة العملية .

وحرص الفريق الطبي على وضع حورية فرغلي على أجهزة الأكسجين على مدار اليومين الماضيين بشكل متفاوت وذلك لزيادة نسبة الأكسجين في الدم من أجل التجهيز للعملية الجراحية .

يذكر أن حورية فرغلي من المقرر أن تجري العملية الثانية بعد 20 يوما والتي سيتم خلالها زرع عينة العظام في الأنف .. أما العملية الثالثة فستجريها بعد 40 يومًا .