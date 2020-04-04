حقيقة وفاة الفنان السوري ” قصي خولي “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبرا عن وفاة الفنان السوري ” قصي خولي ” والذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول ماهية حقيقة الأمر .

وجاء عنوان الخبر الذي يشير إلى وفاة قصي خولي قائلا : ” مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعم المدن السورية ” .

الأمر الذي دفع قصي إلى الخروج للرد على هذا الخبر عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي بنفيه والتأكيد على إنه ما هو إلا مجرد شائعة ومهاجما تلك المواقع التي نشرت ذلك .

حيث أعاد نشر صورة الخبر وكتب في تعليقه عليها : ” العمى إمتى صار هالحكي والله ما خبروني إنو هيك صار معي .. يحرق حريشكون هالمواقع أكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشكون بالسوري هي بتيجي بمعنى يفضح عرضون كمان أثقل شوي إذا بدكن بالحقيقة ” .