انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية أنباءا حول وفاة الفنان المصري ” عادل إمام ” .

الأمر الذي دفع الصحفي ” سمير فقيه ” معد برنامج ” أحلى النجوم ” الذي تقدمه الإعلامية ” بوسي شلبي ” إلى الخروج لنفي تلك الشائعات والتأكيد على أن الزعيم بصحة جيدة .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” قائلا : : مفيش فايدة .. أنا زهقت والبايخين ما بيزهقوش .. الأستاذ عادل إمام بصحة جيدة والحمدلله بألف خير ” .

وتابع : ” ويقضي حاليا أجازته مع عائلته في الساحل الشمالي وهذا بمثابة أخبار مني لكل من يسأل عن صحة الزعيم ” .