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حقيقة وفاة الفنان المصري ” محمود ياسين “

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم الإثنين أنباءا عن وفاة الفنان المصري ” محمود ياسين ” بعد تداولها من جانب بعض الصحفيين .

وهو الأمر الذي دفع نقيب المهن التمثيليلة في مصر الفنان ” أشرف زكي ” للخروج بتصريحات صحفية لنفي هذه الشائعة .. كما أكد على إنه لم تصله أي أخبار أو تفاصيل من أبناء محمود ياسين .

ومن ناحية أخرى كشف ” عمرو محمود ياسين ” نجل الفنان محمود ياسين عن أن والده بخير ويتواجد حاليا في المنزل ويتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما أشيع عن تدهور صحته .

فنشر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا قال فيه : ” الوالد بخير الحمدلله .. وربنا يهدي مروجي الشائعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحة .. الحكايه أصلا مش مستحملة ضغوط نفسية من كل الاتجاهات ” .

يذكر أن الفنان محمود ياسين يعاني من مرض الزهايمر بسبب بسبب انسداد في بعض شرايين المخ منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة .. وكانت قد كشفت زوجته الفنانة ” شهيرة ” من قبل أن الزهايمر الذي أصابه غير شرس حيث إنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم باستمرار .

الوالد بخير الحمدلله .. و ربنا يهدي مروجي الاشاعات اللي مش عارف عايزين ايه بصراحه .. الحكايه اصلا مش مستحملة ضغوط نفسيه من كل الاتجاهات

Posted by Amr Mahmoud Yassin on Monday, March 23, 2020

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