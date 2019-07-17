حقيقة وفاة الفنان حسين الجسمي

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي شائعة حول وفاة الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” إثر تعرضه لوعكة صحية انتقل على إثرها إلى المستشفى .

ليخرج حسين الجسمى للرد على هذه الشائعة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” وكتب : ” لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها .. الحمدلله ” .

كما نشر على صفحته بموقع ” إنستجرام ” أية قرآنية وهي جزء من آية في سورة يوسف وهي : ” فالله خير حافظا ” .. إلى جانب فيديو من حفله الأخير ‏بالمغرب لينفي الخبر بشكل تام .

ونشرت أيضا ” شذى قطان ” المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM ، التابعة لمحطة mbc ، خبر وفاة حسين الجسمي عبر تغريدة على ‏حسابها الشخصي twitter قائلة : ” بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرا كاذبا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي .. ينفي المكتب الفني ‏في مجموعة إم بي سي هذا الخبر ” .

وتابعت قائلة : ” وأجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات ” زياد حمزة ” اتصالا هاتفيا بالجسمي الذي استنكر ‏بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة ” .