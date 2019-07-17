حقيقة وفاة الفنان حسين الجسمي

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي شائعة حول وفاة الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” إثر تعرضه لوعكة صحية انتقل على إثرها إلى المستشفى .
ليخرج حسين الجسمى للرد على هذه الشائعة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” وكتب : ” لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها .. الحمدلله ” .
لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها #الحمدلله
— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) July 16, 2019
كما نشر على صفحته بموقع ” إنستجرام ” أية قرآنية وهي جزء من آية في سورة يوسف وهي : ” فالله خير حافظا ” .. إلى جانب فيديو من حفله الأخير بالمغرب لينفي الخبر بشكل تام .
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ونشرت أيضا ” شذى قطان ” المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM ، التابعة لمحطة mbc ، خبر وفاة حسين الجسمي عبر تغريدة على حسابها الشخصي twitter قائلة : ” بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرا كاذبا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي .. ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر ” .
وتابعت قائلة : ” وأجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات ” زياد حمزة ” اتصالا هاتفيا بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة ” .
بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبراً كاذباً ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي،
ينفي المكتب الفني في مجموعة ام بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات زياد حمزه اتصالاً هاتفياً بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة. @zihamze @7sainaljassmi pic.twitter.com/aZOgVbm68s
— شذى قطان (@shathakattan) July 16, 2019