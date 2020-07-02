انتشرت يوم أمس الأربعاء شائعة على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنان التونسي ” صابر الرباعي ” إثر تعرضه لحادث سير .

الأمر الذي دفع صابر الرباعي إلى الخروج بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لنفي هذه الشائعة وطمأنة جمهوره ومحبيه عليه وإنه بصحة جيدة .

فقال : ” اليوم بتاريخ 1 يوليو 2020 فاجأتني إشاعة مغرضة وسخيفة جدا إني تعرضت لحادث مروري لا سمح الله وسببلي ما تسبب به ” .

وتابع : ” ولكني أحب أن أبلغكم إني موجود بين أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي .. فلا تسمعوا الإشاعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها وأنا موجود الحمد لله ” .

وكتب صابر الرباعي في تعليقه على الفيديو : ” رسالة هامة لجمهوري الحبيب ” .