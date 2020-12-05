انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا حول وفاة الفنانة ” ميار الببلاوي ” على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

الأمر الذي دفعها إلى الخروج لنفي هذه الشائعات في منشور لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” تضمن صورة لخبر وفاتها فقالت : ” لا حول ولا قوة إلا بالله خلوني توفيت وكمان بالكورونا .. طب أقول إيه بس .. الناس دي بتعمل كده إزاي حسبي الله ونعم الوكيل لمجرد يزودو عدد المشاهدات ” .

ثم أعادت ميار الببلاوي نشر صورة من هذا المنشور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها : ” حسبي الله ونعم الوكيل مستعجلين على إيه علشان تطلعوا إشاعة زى دي .. أنا بفضل الله وبفضل دعواتكم ربنا من عليا بالشفا وراجعة قريب ” .

وتابعت : ” ليه بتفولوا عليا بالموت فى الغربة نفسى أشوف إبنى وأمى .. لاخوف ولا فزع من لقاء الله بس مش بالإشاعات تموتوا الناس عيب ” .

يذكر أن الفنانة ميار الببلاوي كانت قد تعرضت لأزمة صحية مطلع شهر نوفمبر الماضي خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك .