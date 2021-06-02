انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء هاشتاغ تحت عنوان “”وفاة محمد عبده في اشارة الى فنان العرب محمد عبده حيث تصدر هذا الوسم ترند موقع تويتر في المملكة.

وفي هذا الاطار، أكد الاعلامي عبدالرحمن الناصر ان محمد عبده بخير حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “حسبي الله على من صدر الإشاعة وروجها ..فنان العرب بخير وسلامة، عسى الله يخليه لنفسه وللوطن.”.

يذكر أن محمد عبده يتسعد لإحياء حفل غنائي ضمن موسم الرياض يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يونيو 2021 وذلك في فندق الفورسيزونز.

وستنظم حفلات موسم الرياض وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيتم الالتزام بحجز التذاكر للمحصنين من الفيروس فقط، وحددت الإجراءات نسبة 40% للحضور وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة العامة للترفيه.

وكان محمد عبده قد طرح أحدث أغنياته بعنوان “مستعجلة” عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد.