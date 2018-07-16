حكم المحكمة في اتهام فضل شاكر بتشكيل عصابة مسلحة.. فهل نال البراءة؟

كشف محمد شاكر نجل الفنان اللبناني فضل شاكر عن أحدث تطور في اتهامه ببضع قضايا من بينها تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية وسلب الأموال، حيث كشف عن وثيقة بنص حكم المحكمة الأخير.

وكتب محمد شاكر ابن فضل شاكر في تغريدة له على تويتر أرفقها بصورة من حكم القضاء اللبناني: “الحمدلله.. براءة والدي فضل شاكر بقرار قضائي لبناني من تهمة تشكيل عصابة مسلحة – القيام بأي اعمال ارهابية – سلب أموال الناس.. وللتذكير فإنَّ والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا ومن التورط بقتال الجيش اللبناني.”

وكانت الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي قد أصدرت بتاريخ ١٢/٧/٢٠١٨ قرارًا قضى بمنع المحاكمة عن كل من فضل شمندر المعروف بـ (فضل شاكر) وشقيقه فادي شمندر وكيله المحامي سامر سهيل العنزاوي بجناية تأليف عصابات مسلحة (المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات اللبناني).

وهكذا تسقط الاتهامات القضائية الكبرى عن النجم اللبناني واحدة تلو الأخرى، ويتبقى له فقط المثول أمام محكمة الجنح بتهمة القدح والذم والتهديد، حيث قضت المحكمة بإحالتهما إلى القاضي المنفرد الجزائي في صيدا، وتضمينهما الرسوم والنفقات.

وفي حالة إسقاط تهمة القدح والذم والتهديد عنه، فإن فضل شاكر سيكون قد نال البراءة النهائية من كل التهم التي تم توجيهها إليه.

المصدر: layalina.com

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