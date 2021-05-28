أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية المصرية، الخميس، حكما بحبس الفنان أحمد فلوكس، لمدة سنة واحدة، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

وتضمن الحكم، تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه (650) دولارًا، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه (320) دولارًا، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

كانت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، قد أقامت دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

وكانت محكمة مصرية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة أسبوع مع الشغل في قضية أخرى، وسداده كفالة 200 جنيه (12 دولارًا) لإيقاف التنفيذ، مع إلزامه بسداد المصروفات الجنائية.

وأصدر الحكم رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو مصطفی، بعد أن تقدم محامي أحد رجال الأعمال المشاهير، ببلاغ ضد الفنان أحمد فلوكس حمل رقم 1179 سنة 2021 جنح العجوزة.

واتهم البلاغ الفنان بالتسبب في إزعاج رجل الأعمال عمدًا بإساءة استخدام التكنولوجيا وسب المجني عليه من خلال تطبيق “واتساب”، مؤكدًا أن الواقعة بدأت بعد قيام أحمد فاروق توفيق صالح، الشهير بأحمد فلوكس، بإرسال رسائل تسيء إلى موكله عن طريق “واتساب”.

وذكر البلاغ أن مباحث الإنترنت قامت بفحص الهاتف الخاص بالمجني عليه؛ إذ تبين حقيقة البلاغ وتم إرسال الشكوى لنيابة العجوزة التي تولت التحقيقات وأمرت بإحالة البلاغ إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها اليوم بالحبس أسبوعا مع الشغل على أن يوقف تنفيذ هذا الحكم في حال سداد المتهم مبلغ 200 جنيه.

وكانت آخر أزمات الفنان “فلوكس” هي مشاجرة مع أحد أفراد شركات الأمن التابعة لأحد المنتجعات السكنية حيث نشبت مشاجرة بينهما تطورت إلى تحرير بلاغ ضده في قسم الشرطة.

وبعد أيام من غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سوء معاملة الفنان لأحد أفراد الأمن، قام أحمد فلوكس بالاعتذار له وتناول الغداء معه، حيث نشر الفيديو على صفحته على فيسبوك، وانتهت الواقعة بالتصالح بشكل نهائي، وهو ما تسبب في هدوء الرأي العام ضد الفنان الشاب، وهو نجل الفنان فاروق فلوكس، الذي قدم الكثير للسينما المصرية على مدار تاريخه.

أحمد فلوكس رد على هذا الموضوع من خلال فيس بوك فقال: “للي بسال في سحر ولا لا اللي بيقولي ماتعمليش اتفضلوا .. دي صوره ليا من اسبوع و علشان في صوره في ظهري فيها قران و ماسكين قران ادي النتيجه …. انا في ناس كلموني و قالولي بلاش و كده الناس هاتفتكر انك ضعيف … لا احب بس اكد اني بنزل ده و انا عارف اني في حرب و لكن وعد قدام الدنيا و قدام ابني و اهلي و الناس اللي فعلا بتحبني …. حقي مش هاسيبوا و اقسم بشرف ابويا اني لانا لا الشيطان اللي بيدمرني و دمر غيري و كانوا ساكتين لكن انا ولا هاسكت و لا هاسيب حقي ولانا لاهو في الدنيا دي”.

ليكمل كلامه في بوست آخر قال فيه:” نفس ما حدث للطيار و نزلت اخبار باول درجه من نفس الشخص و طلعت قال حكم نهاي و مكنش نهاي و طبعا كلنا شوفنا الحكم بعديها و بسبب اللي حصل تعب الطيار حتي مات .. لم تتعظ و لم تري رساله الله … و بتفعل نفس ما فعلته مع الطيار لكن للاسف انا مش الطيار …. انا احمد فلوكس”.