حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بحبس الفنان المصري سعد الصغير لمدة عامين مع دفع كفالة تبلغ قيمتها 5000جنيه أي ما يعادل 300 دولار بسبب تهربه من دفع الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل .

كما قضت المحكمة بتغريم سعد ما يعادل الضريبة بقيمة مليون و257 ألف جنيه مع دفع تعويض يماثل الضريبة أي بمبلغ مليون و 257 ألف جنيه .

وكانت النيابة قد وجهت لسعد الصغير تهمة التهرب الضريبي وإخفاء إدارة عمله في الفترة من عام 2007 إلى عام 2015 مع عدد من الشركات بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى .

وقد استأنفت النيابة على الحكم وتم تأجيل الدعوى لجلسة 15 يونيو الجاري للسداد .