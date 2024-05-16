أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” صدور حكم لصالحها بتغريم الفنانة ريم البارودي مبلغ 100 ألف جنيه في الدعوى التي أقامتها ضدها وتتّهمها فيها بالسبّ والقذف.

تغريم ريم البارودي 100 ألف جنيه بتُهمة سبّ ريهام سعيد

ونشرت ريهام صورة لها، وأرفقتها ببيان جاء فيه: “بيان شكر وتقدير… تحية تقدير وإجلال للقضاء المصري الشامخ الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، ويعطي الحقوق لأصحابها طالما أنه يستحق”.

منشور ريهام سعيد

وتابعت ريهام سعيد: “وتحية شكر وتقدير لمكتب المستشار محمد حفني المحامي بالنقض للحصول على حكم قضائي مهم يتعلق بالتعويض لصالح ريهام سعيد عما لحق بها من أضرار من المدعوة (رهام مجدي مدحت)، وشهرتها ريم البارودي في الدعوى الرقم ١٥٩٨ لسنة ٢٠٢٢ مدني اقتصادي، والمستأنفة بالرقم ٦١٢ لسنة ١٦ ق استئناف اقتصادي. حيث أصدرت الدائرة العاشرة استئناف اقتصادي برئاسة المستشار طارق عبد الشكور حكمها بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤ وهو حكم نهائي بالتعويض لصالحي من المدعوة ريم البارودي بمبلغ مئة ألف جنيه عما لحق بي من وقائع سبّ وقذف وتشهير”.

ريم البارودي تفتح النار مجددًا على ريهام سعيد

وكانت ريم البارودي قد كشفت خلال لقائها في برنامج “العرّافة” مع بسمة وهبة عن أزمتها الشهيرة مع الإعلامية ريهام سعيد قائلةً: “والمصحف الشريف مكنتش أعرف أن إحنا بنصوّر، وماينفعش أصلاً أظهر على الهوا وأنا بدخّن، أنا اتغدر بيا”.

وأضافت: “وقالتلي أنتي وتّرتيني أنا مش عارفة أسال منك وكل دا هيتشال في المونتاج وبعدها حسيت أني هديت شوية وبعدين كمّلنا الحلقة عادي وطلبت مني أن إحنا نصوّر مشاهد وهي بترميني في حمّام السباحة”.

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ والدها توفي في 11 يناير، وبعدها بشهرين صورت حلقة مع الإعلامية ريهام سعيد بعدما صالحتها وحضرت عزاء والدها.

وأضافت البارودى: “كنت مسافرة أعمل عمرة، وريهام كلمتني وقالت لى عاوزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة، لكن الحلقة مكنش فيها أى عودة صداقة”.

“تجارة بموت أبويا”

وتابعت الفنانة: “برومو الحلقة كله كان إنى بتاجر بأبويا، طالعة بعيط وموسيقى خلف الأسوار ورايا، وأصرت إنها تصور لعرض الحلقة فى رمضان، لكنني أصريت على الرفض لأننى كنت سأذهب إلى العمرة، وعندما عدت كنت مرهقة للغاية وقلت لها عشان خاطرك هنعمل الحلقة رغم إنى مش محتاجة ماديا، ووافقت عشانها وهى جات لي العزاء”.

وواصلت: “ريهام لا تعتمد على سكريبت وقالت لى اعتمدى عليّ لما سألتها عن الحلقة، لكن اللي حصل إننا صورنا الحلقة ولا حد شافنا، لأن الحلقة نزلت قبل رمضان بيوم، إزاى هنتشاف؟!”.

وتابعت قائلة: “القضايا مازالت مستمرة بيننا والمشكلة لسه مخلصتش، ومفيش عداوة بتيجي بعدها محبة، واللى يقول كده كداب”.

وأضافت البارودى: “المثل الشعبى ما محبة إلا بعد عداوة غلط، إحنا بنمشى ورا أمثال كلها غلط، دى أمثال شعبية كلها قديمة”.

وتابعت الفنانة: “مينفعش يبقى في كره وعداوة وعاوزة تأذيني وبتكرهني وبعد كده تيجي المحبة، ولكن من الممكن أن يأتي الكره والعداوة بعد المحبة.. حضرت عزاء والدى ..ايه يعني؟! طبطبت عليّا في التصوير وقدام الكاميرات عشان عزاء أبويا تريند، لقطة طبعا..فوجئت لما تلاقى حد داخل لك وجاى لك عزاء وأنا فى وقت مش قادرة أفكر فيه، بسبب وفاة أبي”.

وأضافت البارودي: “عندما يفقد الإنسان أباه أو أمه، فإنه ضهره يكون انكسر، وبالتالي، فإنه في بعض الأحيان لا يقدر الموقف جيدا ولا يفكر في أن هناك شخص أذاه كثيرا”.

وتابعت الفنانة: “لما شفتها دخلت عليا العزاء نسيت، ودي غلطتي أنا، وكان المفروض مسلمش عليها، بعتت لي رسالة قبل حضورها العزاء، وقالت لي فيها أنا عاوزة آجي أعزي بس خايفة تقولي إن أنا باخد اللقطة، والرسالة موجودة.. موضوعها انتهى بالنسبة لي، وعملت معاها حلقة بناءً على طلبها وجاملتها بربع أجري وهي اللى جات لحد عندي عشان تصور، وأنا غلطانة إني سامحتها”.

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