حل الفنان المصري ” حكيم مع الفنان المصري ” أمير كرارة ” في إحدى حلقات برنامج ” سهرانين ” المذاع على قناة ” ON ” .

وخلال اللقاء كشف حكيم عن إعتراض والده على دخوله إلى مجال الغناء ورفضه لهذا الأمر مما أدى إلى حدوث قطيعة بينهما لسنوات .

فقال : ” أبويا بهدلني قعد سنين مقاطعني ورفع عليا السلاح 3 مرات علشان موضوع الغنا .. مرتين تهويش ومرة بجد كان زهق مني خلاص ” .

وأشار حكيم إلى أن والده بعد ذلك عندما شاهد نجاحه وما حققه من نجومية فرح بما يقدمه وأصبح يحب مشاهدة حفلاته في التليفزيون ويتابعه .

وأضاف أنه لم يغن ولا مرة أمام والده حتى في حفلات زفاف أقاربه احتراما لرغبته فهو كان يرفض رؤيته يقف أمامه ويغني .