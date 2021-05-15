عبرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة وعبر صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت حلا الترك في الصورة وهي تضع كوفية فلسطينية على رأسها وعلقت كاتبة: “التضامن مع الانسانية” مع هاشتاغ “انقذوا حي الشيخ جراح” و”صلى من اجل فلسطين”.

وكان لافتا استغلال بعض متابعي حلا الترك هذه الصورة للهجوم عليها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “اول شي روحي تضامني مع امك بعدين فكري ف فلسطين” و”شنو استافديتي من سجنتي امج” و “اتمنى تتضامنين مع امج الي مافي خير لامه وين في خير بهل كلمه الانسانيه”.

وكانت قد ردت إدارة أعمال الفنانة حلا الترك، في تصريح خاص مع برنامج “إم بي سي ترندينغ”، على أنباء خطوبتها من الفنان السوري الشاب عدي أيمن، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها.