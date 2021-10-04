أطلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد خلال تواجدهما بأحد صالونات التجميل الشهيرة في دبي.

ونشرت حلا عبر “ستوري” بحسابها على إنستغرام، صورة برفقة صاحب الصالون وسعد لمجرد، وقام الفنان بإعادة نشر الصورة عبر حسابه.

وتم تداول هذه الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أغلب التعليقات تتساءل عن ردة فعل الفنانة دنيا بطمة زوجة والد حلا بعد رؤيتها لهذه اللقطة.

اللافت للنظر في الصورة كان الشبه الكبير بين حلا الترك ووالدتها منى السابر، وهو ما أشارت إليه تعليقات المتابعين.

وجاءت التعليقات: “حلا من دون مكياج صارت تشبه امها”، “تشبه امها كثير”، “هذه حلا الترك ولا منى السابر”، “حلا بكل الصور اللي طلعت لها تبان انها مكسورة وكئبة”.

وكانت حلا الترك صرحت مؤخرًا، بعد المشاكل العائلية التي تورطت فيها، أنه هنالك أمور أكثر أهمية في حياتها فالتركيز في الفترة القادمة سيكون على الجامعة والدراسة، مشيرة إلى أنها قد تذهب لهذه الغاية إلى مدينة دبي الإماراتية.