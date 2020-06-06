احتفلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بنجاحها وتخرجها من المرحلة الثانوية، وذلك بنشرها صورة لها في قائمة المتخرجين.

فقد نشرت حلا الترك، عبر خاصية “الستوريز” على حسابها في”انستغرام”، أكثر من صورة تحتفل من خلالها بنجاحها وتجاوزها المرحلة الثانوية حيث نشرت صورتها في قائمة الناجحين في هذه المرحلة وكتبت تعليقا مختصرا قالت فيه: “الحمدلله نجحت وتخرجت”.

كما نشرت حلا الترك صورة لاحد الهدايا التي تلقتها من محبيها بهذه المناسبة وقد علقت على إحداها قائلة: “يعطيج ألف عافية، حبيبتي ما قصرتي”.

وكانت حلا الترك قد احتفلت في شهر مايو/ايار الماضي بعيد ميلادها الـ 18 بطريقة استثنائية بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث حرصت على الاحتفال مع الجمهور عن طريق البث المباشر.