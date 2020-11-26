إختارت الفنانة البحرينية حلا الترك كل من الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفانين السعوديين راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله، لغناء ديو معهم، فيما إختارت النجمات العالميات أريانا غراندي وسيلينا غوميز وأنجلينا جولي للقائهن.
كلام الترك هذا جاء خلال حلولها ضيفة برفقة الممثل اللبناني عباس جعفر على برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الآغا، إذ سألها الأخير عن أسماء ثلاثة أشخاص مهمين في حياتها، لتجاوب أنهم جدتها وعمتها وخالتها، دون أن تشير إلى والدها المنتج محمد الترك أو والدتها منى السابر، حتى أنها ولدى سؤالها عن أنها لو امتلكت 3 وردات وطُلب منها أن تهديهن لثلاثة أشخاص، أجابت بأنها ستهديهن لجدتها وأخيها وعمتها.