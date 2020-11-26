إختارت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ كل من الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ والفانين السعوديين ​راشد الماجد​ و​عبدالمجيد عبدالله​، لغناء ديو معهم، فيما إختارت النجمات العالميات ​أريانا غراندي​ و​سيلينا غوميز​ و​أنجلينا جولي​ للقائهن.



كلام الترك هذا جاء خلال حلولها ضيفة برفقة الممثل اللبناني ​عباس جعفر​ على برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي السوري ​مصطفى الآغا​، إذ سألها الأخير عن أسماء ثلاثة أشخاص مهمين في حياتها، لتجاوب أنهم جدتها وعمتها وخالتها، دون أن تشير إلى والدها المنتج ​محمد الترك​ أو والدتها ​منى السابر​، حتى أنها ولدى سؤالها عن أنها لو امتلكت 3 وردات وطُلب منها أن تهديهن لثلاثة أشخاص، أجابت بأنها ستهديهن لجدتها وأخيها وعمتها.