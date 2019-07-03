حلا الترك تستعرض حشمة والدتها في رد على صور دنيا بطمة

قامت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ بمخاطبة محبيها في بث مباشر وإلى جانبها والدتها ​منى السابر​.

ويبدو ان حلا قررت الظهور مع والدتها في مقطع فيديو على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته إحدى الصفحات، بدت فيه منى السابر بالحجاب.

وجاء الفيديو بمثابة رد غير مباشر على الصور التي انتشرت قبل أيام لزوجة أبيها الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وهي ترتدي البيكيني في حوض السباحة بمنزلها، وأشاد المتابعون بوالدة حلا التي عبرت عن محبتها لابنتها.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع والدة حلا الترك، فيما عبّر بعضهم عن جمال الفنانة الشابة، مطالبينها بكسب رضا والدتها، وعدم الميل نحو مقاطعتها من أجل أشخاص آخرين.

وكانت دنيا بطمة قد أثارت جدلاً واسعاً عقب نشرها صورا لها بداخل حمام سباحة، بملابس بدت كأنها بكيني، ما عرّضها لانتقادات حادة من قبل متابعيها.