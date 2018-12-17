حلا الترك تشعل اجواء اليوم الوطني البحريني... شاهدوا من الذي قبلها على المسرح!

قدمت «شركة بيبي كلاي» أغنية وطنية بمناسبة العيد الوطني البحريني بعنوان «نهواك يا لبحرين»، غناء حلا الترك، وكلمات الشاعر يونس سلمان، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد أسدي، وكورال شباب وبنات وأطفال مجموعة البحرين، وتركيب إيقاعات سمير القطان جيتارilter curkala، وتم المكساج في استوديوات فايز السعيد في «دبي مكس» وماستر طيف عادل، وتم التسجيل في استديوا «pro audio studio – Bahrain»، والمهندس خليل برو إخراج إيناس اليعقوب.

وقالت مخرجة العمل إيناس اليعقوب: «اليوم الوطني هو أحد أهم المناسبات الوطنية التي تحتفل بها الدول المختلفة حول العالم، تعبيراً عن ضرورة الحفاظ على مفاهيم الوحدة والود والسلام والتآخي بين مختلف الفئات من أبناء المجتمع، وللتعبير عن حبهم لبعضهم البعض ولحكامهم، وللتعبير عن محبتهم للقيادة». وأضافت اليعقوب أن «أهمية هذا اليوم الوطني تنبع من تذكيرِ الأجيال الجديدة بالإنجازات تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، الذين يحرصون على غرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال الشابة للسير قدماً على الخطى نفسها، وتقديم أفضل صورة عن بلدهم في المحافل الدولية، ونشر الوعي بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية».



وأشارت إلى أن العمل يقدم إبداعاً من أجل الوطن، وهذا واجب لا يحق لكل بحريني الحيد عنه، بدافع الحب للقيادة والوطن».

من جانبها، علقت حلا الترك بأن «الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة، ولكنها تحمل معاني عظيمة وكثيرة نعجز عن حصرها، فهو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها، وهو المكان الذي نلجأ له ونحس بالأمان، هو الحضن الدافئ الذي يجمعنا معاً، وهو نعمة من الله أنعمها علينا، فيجب علينا أن نحميه وندافع عنه ونفديه بروحنا وأغلى ما نملك ونعمل بيد واحدة لبقائه آمناً صامداً، ومهما كتبنا من عبارات وأشعار لا يمكن وصف الحب الذي بداخلنا».

وعن «نهواك يا لبحرين»، أبدت ترك فخرها واعتزازها لترشيحها لغناء هذا العمل الغنائي الملحمي في هذه المناسبة، وأشارت إلى أنها في غاية السعادة كونها تتعاون مع مخرجة تمتلك فكراً عالياً بحجم إيناس اليعقوب للمرة الثانية، ومدير إذاعة البحرين الشاعر يونس سلمان.