شاركت الفنانة البحرينية “حلا الترك” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمقطع مصور روجت من خلاله لأغنيتها الجديد “شتبي مني” والتي ستطرحها قريبا عبر المواقع الإلكترونية .

وفاجئت حلا الترك بظهورها المختلف والذي أظهرها وكأنها تخطت مرحلة الطفولة التي تعيشها ودخلت في مرحلة الشباب، حتي أن عدد من متابعيها أكد إنها أجرت عمليات تجميل لتتغير ملامحها بهذا الشكل، فيما قال البعض الأخر ان حلا لم تجري اي عمليات تجميل وأن ظهورها المختلف يعود إلي أستخدام مستحضرات تجميل مميزة ومختلفة كما أن البرامج الخاصة بتصوير الفيديوهات حاليا علي الهواتف المحمولة بإمكانها تغير ملامح اي شخص.

وتتعرض دائما الفنان حلا الترك لانتقادات كثيرة بسبب ممارستها التي يرفضها الكثيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي يعد أبرزها إطلالتها بشكل جرئ لا يتناسب مع عمرها الذي لم يصل للعشرين، وأيضا خلافاتها السابقة مع والدة زوجها الفنانة المغربية دنيا بطمة وما قامت به أيضا مع والدتها منى السابر التي تركتها مؤخرا وذهبت للعيش مع والدها.

في سياقٍ آخر، أحدثت منى السابر، والدة حلا الترك، ضجة مجدداً بسبب ظهورها في فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وفيه ذكرت أنها تتبع طريقة غير مباشرة للتواصل مع ابنتها، وهي نشر صورة من طفولتها لأنها لا تتمكن من التحدث إليها مباشرةً. وأضافت أنها تمتلك حرية التعبير، وأن حلا هي ابنتها، وهذا يمنحها حق التوجه إليها بالطريقة التي تعجبها.

،ومن ناحية أخري، عبّرت مؤخراً الفنانة حلا الترك عن فرحتها بشقيتها الصغيرة من أبيها محمد الترك التي أنجبتها الفنانة ​دنيا بطمة​ على الرغم من توتر العلاقة بينهما مؤكدة أن الطفلة نورت حياتها .