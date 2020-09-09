فاجأت المغنية البحرينية المراهقة ​حلا الترك​ متابعيها بتغيير جذري في لون شعرها الذي اعتادوه وهو اللون البني.

واختارت حلا كسر النمطية واعتماد لون شعر فاتح فصبغت شعرها باللون الأشقر الذهبي الذي تميز بخصلات متدرجة.

وأشاد محبو حلا بالإطلالة الجديدة وتحولها إلى شقراء مؤكدين أنها يليق بها على الرغم من أنها بدت من خلاله أكبر من سنها الفعلي وهو 18 عاماً.

وبدأت حلا الترك مشوارها الفني في سنة السابعة من خلال برنامج “​اراب غوت تالنت​” ورافقها محبوها منذ طفولتها إلى أن أصبحت ناضجة وأتمت أعوامها الـ18 منذ بضعة أشهر، قدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأغنيات المصورة على طريقة الفيديو كليب بشكل متتابع، لتصبح بمثابة توثيق تليفزيوني لتحولها من سن الطفولة إلى المراهقة.

لكن إطلالاتها الأخيرة بمكياج جريء وملابس كاشفة عرضتها لانتقادات حادة من متابعيها الذين طالبوها بعدم التسرع في مغادرة سن الطفولة والبراءة.









