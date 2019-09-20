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حلا الترك تلفت الأنظار بفستان أخضر.. شاهدوا هل ارتدت ملابس للكبار؟

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حلا الترك

نشرت الفنانة حلا الترك، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها بدت فيها بإطلالة لفتت الكثير من الأنظار حيث حققت أكثر من 79 ألف إعجاب في أقل من ساعتين بعد النشر.

وبدت فيها الفنانة الشابة وهي ترتدي فستاناً أخضر بتصميم ضيق. وأعرب متابعو أحد الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق “إنستغرام” عن استغرابهم هذا الخيار.

وركزت بعض التعليقات على أنه لا يليق بها لأنه يجعلها تبدو أكبر في السن ويليق بالكبار.

وحدث رد الفعل نفسه في وقت سابق بعدما نشرت حلا على الحساب نفسه صورة التقطت لها في إطار عمل ترويجي لعدسات لاصقة.

واللافت أنها لا تسمح منذ أشهر بالتعليق على كل ما تنشره على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات منعاً لتعرضها للانتقادات القاسية.

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