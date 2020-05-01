شاركت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في احدى الحملات الخيرية لمساعدة عدد من الاطفال اليتامي والمحتاحين.

ونشرت حلا الترك مجموعة صور لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تجهز الاكياس التي وضعت عليها صورتها مع عبارة “فينا خير” وعلقت كاتبة: “تضامناً مع الحملة الوطنية “فينا خير” والتي اطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا يسعدني ويشرفني التبرع بثياب عيد لِ(١٥٠) طفل وطفلة من الأطفال اليتامى والمحتاجين بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك”.

وتابعت حلا الترك معايدة متابعيها قائلة: “اعاده الله على الجميع وعلى وطني البحرين حكومةً وشعباً بالخير والبركة والصحة والعافية والأمن والأمان . كل الشكر والتقدير والاحترام لجمعية التربية الإسلامية لمساعدتي في توصيل الثياب لمستحقيها ، واخص بالشكر الأخ الأستاذ حمد السبيعي “.