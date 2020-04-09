شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها مع ابنها احمد.

وظهرت حلا شيحة في الصورة مرتدية الحجاب ومعها ابنها أحمد وعلقت كاتبة: “أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين”.

وكانت حلا شيحة قد خلعت الحجاب بعد عودتها عن اعتزالها الفن في اغسطس 2018 بعد انقطاع دام 12 عاما.

يشار إلى أن حلا شيحة تشارك في رمضان 2020 في مسلسل “دهب عيرة” مع يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، إنتاج العدل جروب.