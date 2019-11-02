حلا شيحة: “انا مش نافخة أي حاجة خالص”!

شاركت الفنانة الصمرية حلا شيحة متابعيها بعدة صورة جديدة تم التقاطها بطريقة “السيلفي” وذلك عبر حسابها على انستغرام.

انهالت التعليقات على الصور مشيدين بجمالها ورقتها، إلا أن مظهر شفتيها دفع أحد المتابعين للتعليق عليهما كاتبًا: “النفخ عامل شغل”.

تسبب التعليق في استفزاز شيحة، فردت عليه كاتبة: “أنا مش نافخة أي حاجة خالص”.

يذكر ان حلا شيحة كانت قد اعترفت في وقت سابق بإجرائها عملية تجميل لأنفها وذلك خلال لقاء أجري معها ضمن برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4