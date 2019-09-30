حلا شيحة بالبكيني على شاطيء الجونة

داول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حلا شيحة على أحد شواطيء مدينة الجونة برفقة العديد من المشاهير ممن حضروا فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة.
وتظهر حلا شيحة مرتدية مايوه بيكيني، وتقف خلف الفنانة دينا الشربيني وإلى جانبها تامر حبيب وعدد من الأصدقاء.
وكانت حلا شيحة قد تعرضت لهجوم من متابعيها بعد الصور التي التقطت لها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وأطلت فيها بفستان مكشوف بعض الشيء.
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Thank you @elgounafilmfestivalofficial for an amazing experience. Til' next year!
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امبارح كان ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة و كنت سعيدة اني شاركت فيه و بعض فعالياته فعلا كنت سعيدة من قلبي و سعيدة بوجودي في مهرجان فعلا مختلف و كلام زي ما المهندس سميح سويرس قال عليه انه زي البيبي كل سنة بيكبر شوية #و في ثالث سنة من مهرجان الجونة كنت ضمن الحضور ☺️🙈 فرحت من قلبي لزملاءي لحصولهم علي جوايز تقديرية و شفت اد ايه وجودهم في مهرجان زي ده فرحهم و اداهم امل كبير و دفعة قوية و دعم ليهم علشان يكملوا مشوارهم الفني قيمة الفن كبيرة و كمان مسولية اكبر النجاح نفسه ليه طعم خاص شوفته في عيون المكرمين و اتمني اقدم اعمال فنية جديدة و مختلفة بروح جديدة عندنا كتير ممكن نقدمه من خلال السينما لبلدنا و تكون سبب لبسمة او كلمة تغير حياة انسان او تسعده شكرا الجونة شكرا سميح سويرس و نجيب سويرس اكيد هما سعداء بمشروع بقي حقيقة وسعيدة بعمرو منسي انت فعلا بتسعدنا كلنا و من نجاح لنجاح دايما شكرا لكل كلمة حلوة اتقالت و المجهود الواضح في المهرجان @elgounafilmfestivalofficial @ievents_eg #gff #gff19 #gff18 #goorvibes styling @yasmineeissa 💕💕👌 Hair @alsagheersalons Makeup @nadaswidanmua Dress at @caroline_designs Young designer Caroline Maged thank you ⭐️💫 Shoes @dstoreegypt Bag @sarahsbag wonderful bracelet @ @anamooda.lb Jewelry @lateliernawbar Thank you everyone 👯👯🙏👌♥️❤️🥰💫💥🌟⭐️⚡️✨🔥🔥💫💫💥☄️