حلا شيحة بالبكيني على شاطيء الجونة

امبارح كان ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة و كنت سعيدة اني شاركت فيه و بعض فعالياته فعلا كنت سعيدة من قلبي و سعيدة بوجودي في مهرجان فعلا مختلف و كلام زي ما المهندس سميح سويرس قال عليه انه زي البيبي كل سنة بيكبر شوية #و في ثالث سنة من مهرجان الجونة كنت ضمن الحضور ☺️🙈 فرحت من قلبي لزملاءي لحصولهم علي جوايز تقديرية و شفت اد ايه وجودهم في مهرجان زي ده فرحهم و اداهم امل كبير و دفعة قوية و دعم ليهم علشان يكملوا مشوارهم الفني قيمة الفن كبيرة و كمان مسولية اكبر النجاح نفسه ليه طعم خاص شوفته في عيون المكرمين و اتمني اقدم اعمال فنية جديدة و مختلفة بروح جديدة عندنا كتير ممكن نقدمه من خلال السينما لبلدنا و تكون سبب لبسمة او كلمة تغير حياة انسان او تسعده شكرا الجونة شكرا سميح سويرس و نجيب سويرس اكيد هما سعداء بمشروع بقي حقيقة وسعيدة بعمرو منسي انت فعلا بتسعدنا كلنا و من نجاح لنجاح دايما شكرا لكل كلمة حلوة اتقالت و المجهود الواضح في المهرجان @elgounafilmfestivalofficial @ievents_eg #gff #gff19 #gff18 #goorvibes styling @yasmineeissa 💕💕👌 Hair @alsagheersalons Makeup @nadaswidanmua Dress at @caroline_designs Young designer Caroline Maged thank you ⭐️💫 Shoes @dstoreegypt Bag @sarahsbag wonderful bracelet @ @anamooda.lb Jewelry @lateliernawbar Thank you everyone 👯👯🙏👌♥️❤️🥰💫💥🌟⭐️⚡️✨🔥🔥💫💫💥☄️