احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة بعقد قرانها على مواطنها الداعية معز مسعود داخل قاعة بأحد فنادق القاهرة حيث اقتصر الحضور على الأسرتين والمقربين.

وقد نشرت حلا شيحة صورة من عقد القران عبر حسابها على إنستغرام وعلقت كاتبة ”اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي أسرة زوجي الكريمة ، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا“.

كما شاركت حلا شيحة صورة لها مع زوجها معز مسعود ظهرت فيها بفستان الزفاف الابيض مع حجاب ابيض وعبرت عن فرحتها بالقول “لحظة مميزة جدا بالنسبة لنا”.

وكانت بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر وطالت الأقاويل حلا وقتها ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه “إنستجرام”، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: “هاى معز مين واخد الصورة”، ليرد عليها معز: “شخص مهم أوى”.

وفى يوم 2 ديسمبر الماضى وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان “المقاتل”، حيث قال “لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن”.

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها “أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء”.

وقد أثارت حلا شيحة ومعز مسعود جدلا بشأن علاقتهما وقصة الحب التي جمعتهما بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.