نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” صورة للفنان الراحل ” سمير غانم ” وزوجته الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عبر حسابها على إنستجرام متوجهة لهما بالدعاء .

فكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة : ” الضحكة الجميلة اللي طالعة من القلب .. اللهم بأرجي عمل قاموا به بينهم وبينك ولم يطلع عليه أحد وكان خالصاً لك وحدك يارب أسألك أن تجعل منام سمير غانم حتى يلقاك كله سرور وفرح وأن تُريه مكانه في الجنة ” .

وتابعت : ” وأن تشفي دلال عبد العزيز وتطمئن قلب بناتها عليها يارب وأن تُعجل شفاءها يارب .. قولوا آمين ولا تنسوهم من الدعاء ” .

يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا يوم 20 من شهر مايو الماضي وإلى الآن لازالت الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاته خوفا من تدهور حالتها الصحية .

حيث لا تزال تتواجد بغرفة العناية المركزة بالمستشفى إثر معاناتها من آثار فيروس كورونا على الرغم من سلبية المسحة التي أجرتها مؤخرا .