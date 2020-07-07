قامت الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” بحذف جميع مقاطع الفيديو الموجودة على حسابها عبر تطبيق ” تيك توك ” .

واكتفت بترك مقطع فيديو واحد لها تم بثّه في شهر رمضان الماضي وظهرت به أثناء جلسة تصوير لها .. وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” الصمت أحسن كتير من الكلام ” .

وأثار هذا الأمر الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين من الجمهور حول السبب من وراء قيام حلا شيحة بحذف فيديوهاتها خاصة وإنها لم توضح السبب بنفسها .

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من رجح بأن الحملات الأمنية التي تشنها مباحث الإنترنت على فتيات تيك توك قد تكون السبب الرئيسي خاصة بعد تشكيل لجنة لرصد كل ما يخالف القيم الخاصة بالمجتمع المصري .

وبين من دافع عنها وأكد على أنها لم تسىء لقيم المجتمع المصري في فيديوهاتها .. واصفين إياها بأنها فنانة ملتزمة ولا تقول كلاما قد يعرضها للانتقادات أو الهجوم .