سخرت الفنانة المصرية حلا شيحة من شائعة زواجها من مواطنها الفنان المصري محمد رمضان والتي يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ردت حلا شيحة على احد متابعيها الذي سألها: “نفسي تردي بالصراحه انتي متجوزه محمد رمضان ف السر” لتكتب ساخرة: “فكرتني” مع عدد من الايموجي.

وكانت حلا شيحة قد تعرضت لهجوم من متابعيها بعد نشرها عدد من الصور من احتفالها بعيد ميلاد مربية اطفالها الكينية وعلقت كاتبة: “ليس مهم ان تكون لون بشرتك بيضاء او سمراء” ليهاجمها البعض في تعليقات مثل: “والله؟ هيك انتي بتكوني مش عنصريه يعني؟” لترد ” لا ده انا عنصرية جدا جدا ” بينما كتب اخر: “تيجى تكحلها تعميها .. ايه لازمتها تقولى مش مهم ابيض او اسود.. انتى عايزة تقولى انك كيوت ومش عنصرية… بس اصلا الجملة دى قمة العنصرية.. خليها فقلبك”.