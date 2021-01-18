نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تطلب من خلاله الدعاء لخبير التجميل ومصفف الشعر ” محمد الصغير ” والد الإعلامية ” مها الصغير ” زوجة الفنان أحمد السقا .

وذلك بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله إلى العناية المركزة .

وتضمن منشور حلا شيحة صورة لمحمد الصغير وكتبت في تعليقها عليها : ” محمد الصغير إنسان عزيز على قلوبنا .. أنا أدعوا له كل لحظة أن يشفيه رب العالمين ويعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا ” .

وتابعت : ” جميل إننا ندعي لبعض ونتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعًا .. اللهم أنت الشافي اللهم إشفي عبدك محمد شفاءًا تامًا لا يغادره سقما ورده يارب لأولاده وأحفاده وكل أحبابه أمين يارب العالمين ” .