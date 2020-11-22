فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بالحجاب مجددا بعد أنباء ارتباطها بالداعية الإسلامي معز مسعود، ما جعل متابعيها يربطون بين الحجاب وأنباء الزواج.

فقد نشرت ​حلا شيحة​ عبر خاصية “الستوري” في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تضع الحجاب وممسكة بالمصحف الشريف مبتسمة وكتبت على صورتها معلقة: “لحظات مع القرآن”.

وقد أثارت حلا شيحة الجدل بسبب هذه الصورة فاتهمها البعض بالتناقض حيث كتب احدهم “متناقضة ، ارسي على بر” فيما اتهمها اخرون بالرياء حيث قال اخر “أقرأي القران وانتي ساكته لازم تصورين” واضاف ثالث “والنبي يا حبيبتي دي حاجه بينك وبين ربنا مش لازم تشاركيها معانا يعني” وكتب رابع “صورني ونا مؤمنة”.

يذكر أنه كانت قد انتشرت بعض الأخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بالداعية الإسلامي ​معز مسعود​.وقد تزايد الحديث عن هذه العلاقة المفترضة تعليق حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود على صفحته.

يشار إلى أن حلا شيحة انفصلت عن زوجها وجاءت إلى مصر بصحبه أطفالها الأربعة منذ فترة طويلة ولم يكن هناك انفصالها رسميا طوال هذه الفترة حتى تم عملية الطلاق بالشهر العقاري بالإسكندرية بتوكيل من محاميه.