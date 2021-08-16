عايدت الفنانة ” حلا شيحة ” والدتها بمناسبة عيد ميلادها في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فنشرت حلا شيحة مجموعة من الصور لوالدتها كتبت في تعليقها عليها : ” أمي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة .. طول عمرك يا أمي جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة ” .

وتابعت : ” انتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلاً سبحان الله .. الله علي جمال الكون بعنيكي يا أمي .. حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا أمل وأنا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة .. بحبك اوي ” .