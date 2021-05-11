قامت الفنانة ” حلا شيحة ” بتحديث صورتها الشخصية لحسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي ظهرت فيها وهي مرتدية الحجاب من جديد .

وهو الأمر الذي فاجئ متابعيها وجمهورها مع عدم إعلانها لذلك بشكل رسمي لتثير الجدل والتساؤلات حول ارتدائها للحجاب بعد زواجها من المنتج والداعية ” معز مسعود ” .

ولوحظ أنه بعد إعلان حلا شيحة الزواج من معز مسعود قامت بحذف العديد من الصور من حسابها على إنستجرام لجلسات تصوير وصفها البعض ب ” الجريئة ” والتي كانت قد خضعت لها بعد عودتها للفن واستبدلتها بصور عائلية تجمعها بزوجها وأبنائهما وأدعية دينية .

يذكر أن الفنانة حلا شيحة والمنتج معز مسعود كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما في التاسع من شهر فبراير الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .