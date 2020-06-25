خرجت الفنانة ” حلا شيحة ” في بث مباشر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تتحدث من خلاله عن بعض أعمالها الفنية وتجيب على أسئلة المتابعين .

فكشفت حلا شيحة عن عدم حبها لإسمها في صغرها بسبب عدم وجود فتيات يحملن إسم حلا في ذلك الوقت سواها وهو ما كان يعرضها للسخرية التي كانت تجعلها تلوم والدتها على إختيار هذا الإسم .

ولكن بعد انتشار الإسم في الوقت الحالي أصبحت تحبه من جديد .

وتلقت حلا شيحة الكثير من الأسئلة حول عمرها وهو ما رفضت الإجابة عليها في البداية .. حتى تمكنت صديقتها المذيعة ” شيرين عرفة ” من إقناعها بضرورة الرد على السؤال خاصة أن الفنانات العالميات يفعلن ذلك لتقرر الاعتراف بسنها الحقيقي وهو 40 سنة .

وأشارت حلا إلى إنها تستعد لاستكمال تصوير فيلم ” مش أنا ” الذي يجمعها بالفنان تامر حسني .. مؤكدة أنها لا تعرف موعد عرضه وإن كان سيتم طرحه في السينمات أم عبر منصة نتفليكس .

وأضافت أن الفيلم كوميدي ويحمل طابع رومانسي إنساني .

وعن دورها في مسلسل ” خيانة عهد ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي قالت إنها أحبت شخصية فرح التي قامت بتجسيدها وحرصت على ظهورها على حقيقتها وهي إنها مريضة نفسية وليست شريرة .