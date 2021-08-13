عبرت الفنانة المصرية حلا شيحة عن غضبها بعد تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار صورة قديمة لها ظهرت فيها جالسة على السرير، وبملابس مكشوفة، ليتهمها البعض بالتراجع عن اعتزالها.

ونشرت حلا شيحة رسالة عبر حسابها على انستغرام بعد تداول هذه الصورة قالت فيها إن الحساب الذي تداول الصورة على موقع فيسبوك مزور وليس لها.

وكتبت حلا شيحة في منشورها: “بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين لا يحترموا مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستغرام”.

وأضافت:” بشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي واتمني من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحافيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلاً من الانشغال بالتفاهات ونشر الإشاعات. راعوا ربنا فيما تنشروه و شكرا جمعة مباركة”.

وجاء هذا المنشور بعد الهجوم الذي تعرضت له حلا شيحة بسبب الصورة، رغم أن البعض دافع عنها وقالوا إن الصورة حقيقية لكنها من بداياتها الفنية.