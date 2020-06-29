نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة، صورة تجمعها بإطفالها الأربعة، هنا وخديجة وأحمد وعائشة وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”.

وكانت حلا شيحة قد تحدثت مؤخرا عن اطفالها الاربعة، خلال لقاء مع الاعلامة وائل الابراشي في برنامج “التاسعة” على التلفزيون المصري، كاشفة ان ولدين معها والاخرين مع والدهما يوسف هيرسن في كندا وقالت “انا بحب ترابط الاسرة وبحب الولاد يبقوا مع بعض بس احيانا ظروف الحياة بتخليك تاخد قرارات معينة عشان شايف ده الاحسن ليك”.

وعلى الصعيد الفني، تصور حلا شيحة حاليًا فيلم “مش أنا” مع النجم تامر حسنى والذي كان قد توقف تصويره خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين مصر والسعودية.